Videospielen mit Helm und ohne Konsole

Die Virtual-Reality-Brille Oculus Rift des Start-Ups Oculus VR, wird auf der CES in einer neuen Version demonstriert. Durch die OLED-Bildschirme in der Videobrille taucht man regelrecht in das Spiel ein. Oculus Rift erkennt die Kopfbewegungen – so kann man sich etwa in der 3-D-Spielewelt umschauen. Der neue Prototyp erkennt mittels einer auf den Spieler gerichteten Kamera, in welche Richtung man sich lehnt. So kann man sich im virtuellen Cockpit eines Flugzeuges nach vor beugen, um die Instrumente abzulesen.