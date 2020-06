Viele Fritzbox-User weiterhin ungeschützt

Ein ähnlicher Test einen Monat zuvor hatte 35 Prozent der gescannten Boxen angezeigt, die das Update noch nicht übernommen haben, die Zahl sank also in vier Wochen lediglich um ein Prozent. Die Zahlen besitzen Aussagekraft, da 170.000 Fritzboxen bei dem Scan analysiert wurden. Die Sicherheitsexperten von heise rechnen folglich damit, dass hochgerechnet auf die Gesamtverbreitung nach wie vor Millionen AVM_Router bei entsprechenden Angriffen ungeschützt sind.

Besonders schwer wiegt laut heise, dass auch viele Boxen mit aktiviertem Fernzugriff auf das eigene Netzwerk von Usern nicht aktualisiert wurden. In der Stichprobe waren es immerhin 14.000, also gut 8,5 Prozent aller Boxen. Vor einigen Wochen war die Anleitung zum Hack von Fritzboxen auch im Netz gelandet. Usern wird also weiterhin dringend geraten, ein Update ihrer Router, aber auch AVM-Repeater durchzuführen.