Volunia: Soziale Suchmaschine vorgestellt

Ein italienischer Informatikprofessor, dessen Forschungsergebnisse eine Grundlage von Google bilden, startet nun seine eigene Suchmaschine. Die Suchmaschine Volunia sei aber zugleich eine Art soziales Netzwerk, sagte Massimo Marchiori am Montag bei der Vorstellung der Seite. Sie erlaube nicht nur die Suche nach Inhalten auf Internetseiten, sondern ermögliche es auch, Kontakt mit registrierten Internetnutzern aufzunehmen, die die gleiche Internetseite geöffnet haben.

Google soll Dienst übernehmen

„Das Internet ist ein lebendiger Ort“, sagte Marchiori bei der im Internet übertragenen Präsentation. „Es gibt dort Informationen, aber auch Menschen. Die soziale Dimension ist bereits vorhanden, sie muss nur zum Vorschein treten.“ Er zeigte sich überzeugt, dass die Funktionen von Volunia in wenigen Jahren auch von anderen Suchmaschinen wie Google oder Yahoo genutzt würden.

Pionier Marchiori

Marchiori hatte in den 1990er Jahren die Suchmaschine Hyper Search entwickelt. Der zugrunde liegende Algorithmus war nicht patentiert und diente den Google-Erfindern später als Grundlage bei der Entwicklung ihrer Suchmaschine. Marchiori, der einst am renommierten Massachusetts Institute of Technology ( MIT) lehrte, arbeitet inzwischen an der Universität Padua im Nordosten Italiens. Die Seite Volunia soll in den kommenden Tagen in zwölf Sprachen online gehen.