Von Baby bis Sportler: Die Vermessung des Menschen

Es wird gemessen, gespeichert, ausgewertet, Sensoren erfassen Daten von Menschen, Tieren, Pflanzen und schicken sie in Echtzeit ins Web. Dieses „Internet der Dinge“ wächst rasant. Erst ein Prozent der Gegenstände, die man miteinander vernetzen kann, sind es auch. Das sind weltweit geschätzte zehn Milliarden Geräte. 50 Milliarden sollen es in fünf Jahren sein. Eine Verfünffachung in fünf Jahren – das geht sich aus, denn wir stecken mitten in einem Wearable-Hype.

Sensoren, die Menschen am (mitunter auch im) Körper tragen, kommen immer mehr in Mode. Geräte wie Fitness-Tracker oder Smartwatches sind erst der Anfang, jetzt hebt der Wearables-Markt wirklich ab – interpretiert man die CES in Las Vegas richtig. Denn dort werden derzeit Lösungen gezeigt, die nur einen Schluss zulassen – alles dreht sich um die Vermessung des Menschen, um die Vermessung der Welt.