Vorabversion von Windows 10 veröffentlicht

Microsoft integriert in das neue Windows außerdem standardmäßig virtuelle Desktops, wie man es bereits von verschiedenen Linux Distributionen und von Apples OS X kennt. Außerdem wird das Multitasking ausgeweitet. So kann man Desktopfenster jetzt nicht nur rechts und links fest am Bildschirm verankern, sondern auch rechts oben und links unten. Zudem rudert der Konzern in Sachen Touch-Oberfläche zurück.

Über „ Windows Insider“ werden künftig nicht nur Vorabversionen verteilt, sondern die Plattform soll auch dafür genutzt werden, dass sich Entwickler und interessierte Nutzer untereinander austauschen können.