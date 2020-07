Vorstellung von Amazon-Smartphone für Mittwoch erwartet

Amazon sei nicht in erster Linie daran interessiert, Apple oder Samsung Marktanteile abzujagen, sondern darin, seine Kunden noch stärker an sich zu binden, erklärt Analyst James McQuivey von Forrester Research. " Amazon will immer dann in Reichweite sein, wenn du darüber nachdenkst, etwas zu kaufen. Mit einem eigenen Smartphone könnte Amazon denselben Weg einschlagen wie mit dem Kindle-Tablet: Geräte zu günstigen Preisen verkaufen und damit den Verkauf von E-Büchern, Musik und Filmen ankurbeln. "Das Kindle-Fire-Tablet hat es niemals zu einem bedeutsamen Marktanteil geschafft, aber die Leute, die es besitzen, hat es stärker an Amazon gebunden", sagt McQuivey.

"Es geht aber nicht dauernd ums Shopping", stellt Analyst Ramon Llamas von der Forschungsfirma IDC klar. Den Nutzern sei es auch wichtig, viele Apps nutzen zu können. Der App-Store von Amazon verfügt bisher aber nur über 240.000 Apps, das sind verglichen mit den mehr als einer Million Apps für das Apple-Betriebssystem iOS und Googles Android-System wenig. Zudem verfüge die Mehrheit der Kunden bereits über ein Handy oder habe sich bereits für ein Modell von Apple oder Android entschieden. "Das wird kein einfacher Weg für Amazon", sagt Llamas.