Was Apple am Montag präsentieren wird

Apples jährliche Entwicklerkonferenz WWDC findet in diesem Jahr wegen Corona rein online statt. Wie immer gibt es bereits diverse Gerüchte und Spekulationen, was der Konzern am Montagabend wohl vorstellen wird. Klar ist: Der Fokus der Eröffnungskeynote (die futurezone wird mit einem Liveticker berichten) wird sich traditionell um Software-Neuerungen drehen. Aber auch das eine oder andere neue Gerät könnte vorgestellt werden. Hier ein Überblick, was zu erwarten ist.

iOS wird iPhoneOS

Die Juni-Konferenz, die normalerweise von Tausenden Entwicklern besucht wird, steht einmal mehr im Zeichen neuer Softwareversionen. So wird Apple das geplante Update auf iOS 14 und iPadOS 14 sowie das neue Mac- und Watch-Betriebssystem vorstellen. Die Änderung, die hartgesottene Apple-Fans emotional wohl am meisten treffen wird: Die zehn Jahre lang verwendete Bezeichnung iOS dürfte begraben werden. Stattdessen will Apple das Betriebssystem fortan iPhoneOS nennen, wie der berühmt-berüchtigte Leaker Jon Prosser am Donnerstag vorwegnahm.

Inhaltlich wird sich Apple bei iPhoneOS 14 wohl Android annähern. Die am iPad in Ansätzen eingeführten Widgets sollen auch auf den iPhones Einzug halten und ausgebaut werden. Darüber hinaus will Apple die Organisation von Apps vereinfachen. Ein Listenmodus soll einen schnellen und komprimierten Überblick über alle installierten Apps geben und die Anordnung auf dem Homescreen vereinfachen.