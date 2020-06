Wearable soll beim Masturbieren Strom für Akkus erzeugen

Einer der weltweit größten Online-Porno-Plattformen Pornhub arbeitet derzeit an der Entwicklung eines Wearables, das wie ein herkömmlicher Aktivitätstracker aussieht, allerdings eine etwas andere Funktion aufweist.

Wird das " Wankband" genannte Gadget geschüttelt, erzeugt es elektrischen Strom, der den integrierten Akku lädt. Über einen seitlich angebrachten USB-Port soll es dann möglich sein, den Akku anderer Gadgets zu laden, wie Pornhub in einem Demonstrationsvideo erklärt. Ob die dadurch erzeugte Energie tatsächlich ausreicht, um etwa einen Smartphone-Akku zu laden, bleibt fraglich. Welche Kapazität der integrierte Akku haben soll, ist unklar.

Was zunächst nach gelungenem PR-Gag riecht, soll allerdings tatsächlich in die Realität umgesetzt werden. Denn wie Pornhub schreibt, will man bereits in den kommenden Monaten das Wankband im Rahmen einer Beta-Testphase verfügbar machen. Derzeit werden bereits Voranmeldungen entgegengenommen.