Weiß statt Schwarz: YouTube ändert Design

Nach nur einem Jahr hat die Videoplattform einmal mehr ihr Aussehen verändert. Die beim letzten Redesign eingeführte schwarze Hintergrunds-Optik bei abonnierten Channels und Usern erstrahlt nun wieder in hellem Weiß. Überhaupt dürfte man sich bei der Umgestaltung an der Google+-Optik orientiert haben. Weißräume und reduzierte Schaltflächen dominieren.

Mit dem Update will YouTube die abonnierten Channels noch stärker in den Vordergrund rücken und User dazu bewegen, in bewährter Social-Media-Manier anderen Usern bzw. Video-Channels zu folgen. Wie gehabt, werden durch die Verknüpfung der verschiedenen Google-Services Beiträge von Google+-Freunden, empfohlene Beiträge und eigene Videos entsprechend in der Übersichtsseite vorgehoben.