Weiße Xbox One der Mitarbeiter-Edition auf eBay

Auf eBay ist eine weiße Xbox One aufgetaucht. Diese limitierte Edition war ein Geschenk von Microsoft an Mitarbeiter, die an der Entwicklung der Spielkonsole beteiligt waren. Die Konsole und der Game-Controller sind Weiß statt Schwarz und mit dem Slogan „I Made This, Launch Team 2013“ versehen. Die Kinect-Einheit wurde nicht eingefärbt und ist klassisch Schwarz.

Der Verkäufer gibt nicht an, ob er selbst Microsoft-Mitarbeiter ist oder die Konsole über andere Wege in die Finger bekommen hat. Laut der Auktion hat er die weiße Xbox One nur ausgepackt um zu probieren, ob sie auch funktioniert.

Der Verkäufer will 2.699,95 US-Dollar für die Konsole und gibt noch einen regulären schwarzen Xbox One Controller dazu. Eine normale, schwarze Xbox One ist derzeit um 499 Euro erhältlich.