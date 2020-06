Weltweiter PC-Absatz bleibt hinter Erwartungen zurück

Der weltweite PC-Absatz ist im dritten Quartal nach ersten Erhebungen um 7,6 Prozent auf 88,3 Millionen Computer gestiegen. Damit blieb die Branche hinter den Erwartungen der Marktforschungsfirma Gartner zurück, die zuvor eine Zunahme um 12,7 Prozent im Jahresvergleich vorhergesagt hatte.

Die Experten führten die Entwicklung am Donnerstag auf eine spürbare Zurückhaltung bei privaten Computerkäufen in den USA und Westeuropa zurück. Traditionell ist das dritte Quartal mit dem Beginn eines neuen Schuljahrs ein Zeitraum, in dem die private PC-Nachfrage besonders kräftig ist. Gartner wies darauf hin, dass auch das wachsende Interesse an Tablet-Computern nach der Einführung des iPads von Apple die Marktentwicklung beeinflusst habe. Offenbar habe dies viele Verbrauchern zu einer abwartenden Haltung veranlasst.

Der globale PC-Markt wird weiter von Hewlett-Packard angeführt, der HP-Anteil verringerte sich allerdings binnen Jahresfrist von 18,9 auf 17,5 Prozent. Auf den nächsten Plätzen folgen Acer (13,1 Prozent), Dell (12,2 Prozent), Lenovo (10,4 Prozent), Asus (5,4 Prozent) und Toshiba (5,3 Prozent).

In Europa, Nahost und Afrika, der mit EMEA abgekürzten Region, stieg der PC-Absatz im dritten Quartal um 7,3 Prozent auf 27,3 Millionen Geräte. Hier zeichne sich nach einem sehr starken ersten Halbjahr eine Abschwächung ab, erklärte Gartner. EMEA-Marktführer ist Acer (22,5 Prozent) vor HP (19,1 Prozent), Dell (9,0 Prozent), Asus (8,7 Prozent) und Lenovo (5,9 Prozent).

( APA/dpa)