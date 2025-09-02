WhatsApp bekommt ein Enge-Freunde-Feature

Man kann seinen Status in der Messaging-App dann mit einfacher einem ausgewählten Personenkreis teilen.

Mit der Status-Funktion von WhatsApp kann man ähnlich zum Story-Feature bei Instagram oder Snapchat Fotos und Videos mit seinen Kontakten teilen. Nach 24 Stunden sind sie nicht mehr sichtbar.

Wie WABetaInfo berichtet, entwickelt WhatsApp dieses Feature derzeit weiter. In der Beta-Version für iOS 25.23.10.80 kann man eine „Enge Freunde“-Liste erstellen und so mit einem Button einschränken, wer den eigenen Status zu sehen bekommt.

Status nur mit ausgewählten Kontakten teilen

Derzeit hat man 3 Möglichkeiten, um zu bestimmen, wer den eigenen Status sehen kann. Die Standardoption „Meine Kontakte“, zeigt sie allen Leuten, mit denen man über WhatsApp verbunden ist. Mit der Option „Kontakte außer…“ kann man einzelne ausschließen, mit „Nur teilen mit…“ kann man einen einzelnen auswählen.

Die „Enge Freunde“-Liste soll diesen Prozess vereinfachen. Diese kann man in den Privatsphäre-Einstellungen erstellen. Danach steht sie bei der Veröffentlichung des Status als 4. Option zur Verfügung.