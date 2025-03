WhatsApp und Instagram bekommen KI-Features nun auch in Europa

Der KI-Chatbot wird noch dieser Woche in WhatsApp sowie den Messengern von Facebook und Instagram verfügbar werden.

Die KI-Funktionen der Meta AI werden für WhatsApp, Instagram und Facebook nun auch in Europa verfügbar. Noch diese Woche starten die AI-Tools in 41 europäischen Ländern, wie der Facebook-Konzern Meta in einem Blogeintrag angekündigt hat.

Als erster Schritt wird zunächst ein Chatbot mit Künstlicher Intelligenz in 6 europäischen Sprachen verfügbar sein. Welche Funktionen die Meta AI in dieser Form beim Europa-Start zur Verfügung stellt, ist noch nicht ganz klar.

Mit der Zeit wolle man auf den gleichen Funktionsumfang wie in den USA kommen. Ein Zeitraum dafür wurde nicht genannt. Meta AI war in den USA bereits 2023 gestartet.

➤ Mehr lesen: Gruselig menschliche KI im Test: Ich habe mit Miles telefoniert