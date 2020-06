Wie sich Nikon die Zukunft der Fotografie vorstellt

Der Echtzeitvisualisierung wird laut Nikon in Zukunft eine größere Rolle zu kommen. Dafür sollen spezielle Kameras eingesetzt werden, die ein "durchgängiges Fotografieren" und "kontinuierliche Aufnahmen" ermöglichen, sodass den Fotografen kein Moment entgeht.

Treffen die Vorhersagen von Nikon und Future Labs ein, so wird in Zukunft ein wachsender Markt für "visuelle Reize entstehen, die Wohlbefinden und Ruhe vermitteln und sogar als Zuflucht dienen können." So könnte etwa im medizinischen Bereich solche immersiven visuellen Technologien zur Schmerzlinderung von Patienten genutzt werden.