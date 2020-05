Wiener Software-Unternehmen entwickelt COPD-App

Der Wiener Software-Entwickler Alysis hat eine App entwickelt, die auf die Gefahren der Lungenerkrankung COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) hinweisen und Patienten beim Umgang mit dieser Krankheit unterstützen soll. Allein in Österreich leiden knapp 1,1 Millionen Personen an COPD. Die App wurde von der österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) in Auftrag gegeben und soll Anfang 2014 für iOS und Android veröffentlicht werden.