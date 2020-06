Windows 10: Cortana kommt auf den Desktop-PC

Wie das Windows-Blog Winbeta berichtet, wird Microsofts Sprachassistentin Cortana künftig auch auf dem Desktop-PC nutzbar sein. Es wurde ein Video veröffentlicht, in dem Cortana in einer Vorabversion in Windows 10 im Einsatz zu sehen ist. Da es sich um eine frühe Alphaversion handelt, ist noch nicht sehr viel fertig, aber die Sprachassistentin soll am PC künftig beispielsweise Kalendereinträge verwalten und Skype-Anrufe starten können. Einfache Fragen wie etwa nach dem Wetter beherrscht das Programm bereits.