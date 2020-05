Windows 10 unterstützt den Mittelfinger-Emoji

Laut emojipedia.org wird es in Windows 10 möglich sein anderen den Mittelfinger zu zeigen. Das Symbol wurde bereits Mitte 2014 vom Unicode Consortium mit dem Namen „umgedrehte Hand mit Mittelfinger ausgestreckt“ als Teil des Unicode 7 eingeführt. Bisher hat es aber noch nicht den Weg in iOS, OS X, Android und Windows gefunden.

Der Mittelfinger und andere menschliche Emojis werden in Windows 10 in einem neutralen Grau dargestellt. Es stehen insgesamt sechs Farbvarianten zur Verfügung, die verschiedene Hautfarben symbolisieren sollen. Es wird aber auch weiterhin Smileys in klassischem Gelb geben.