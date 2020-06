Windows 8.1 Update fertig - Veröffentlichung im April

Die neuen Funktionen sollen Usern, die keinen Touchscreen haben, die Arbeit mit Windows 8.1 erleichtern. So ist etwa möglich Shortcuts von Metro-Apps in die Taskleiste der Desktop-Ansicht einzufügen. In der Kachel-Ansicht kann man durch den Rechtsklick ein Kontextmenü aufrufen und so Apps deinstallieren oder deren Kachelanzeige ändern. Auch das Booten direkt zum Desktop soll durch das Update erleichtert werden.