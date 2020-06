Windows 8 integriert Android Apps

Die Apps sollen sich nahtlos in die neue Metro-Oberfläche integrieren lassen und erwecken dabei nicht den Eindruck, dass es sich eigentlich um Android-Apps handelt. BlueStacks lehnt sich bereits in seiner Presseaussendung sehr weit aus dem Fenster und meint mit ihrer App wäre "das Erstellen von nativen Windows 8 Apps sinnlos." Neben der Partnerschaft mit Microsoft hat BlueStacks auch einige Hardwarekooperationen mit Firmen wie AMD und HP geschlossen, die die Entwicklung des Programms vorantreiben sollen. Problematisch ist derzeit, zumindest aus europäischer Sicht, nur eines - BlueStacks nutzt statt des Android Markets von Google den Amazon Marketplace, der bislang nur in den USA verfügbar ist.