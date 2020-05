Preise von Micrsoft Surface 2 geleakt

Nachdem die Preise der ersten Generation von Microsofts hauseigenem Windows-8-Tablet Surface zuletzt gesenkt worden sind, wurden nun erste Leaks zu den Preisen der kommenden Generation bekannt. Demnach soll das Surface 2 mit Windows RT zum Marktstart um 499 US-Dollar gverkauft werden. Das Surface Pro 2 mit Windows 8 Pro soll um 899 US-Dollar auf den Markt kommen.

Die Geräte werden erst am 23. September in New York präsentiert, die Preisinformationen vorab kommt laut der Webseite Surface Evangelist von ZDnet-Bloggerin Mary Jo Foley.