Windows 9 heißt wegen Programmierfehler Windows 10

So hätten wohl viele Programme fälschlicherweise nicht mit dem neuen Windows funktioniert. Spätestens mit Windows 7 hätte man wohl damit rechnen können, dass irgendwann Version 9 daherkommt, doch derartige faul programmierte Abfragen finden sich in vielen öffentlich zugänglichen Code-Repositories. Microsoft wollte sich nicht dazu äußern, ob man mit dem Namen derartige Probleme vermeiden will und ließ Gizmodo lediglich ein Statement ohne direkten Bezug auf das Gerücht zukommen. Kurioserweise bewahrheitete sich mit der neuen Versionsnummer auch ein Aprilscherz eines Nachrichten-Portals.