Windows 9 ist ein kostenloses Update für Windows 8

Wie Winfuture.de unter der Berufung auf die indonesische Website Detik berichtet, hat ein Microsoft-Manager neue Informationen zu Windows 9 enthüllt. Andreas Diantoro, President Director von Microsoft Indonesia, hat anlässlich der Einführung einer Tablet-Reihe über die nächste Version von Windows geredet.

Diantoro zufolge wird Windows 9 kostenlos für alle User von Windows 8 sein. Man brauche lediglich ein Update durchzuführen, ein Neuaufsetzen des Systems sei nicht notwendig. Da der Download aber recht groß sei, empfiehlt er eine stabile Internetverbindung.

Obwohl Diantoro von Windows 9 sprach, ist der Name noch nicht bestätigt. Erst kürzlich sagte Microsoft Frankreich, dass das Update nicht Windows 9 heißen wird – eine andere Bezeichnung wurde aber nicht genannt.

Offiziell soll das nächste Windows am 30. September in San Francisco vorgestellt werden. Im Fokus der Veranstaltung sollen Business-Features stehen. Microsoft will Großkunden dazu bewegen, von Windows 7 auf die neue Version umzusteigen.