Windows Phone 8: Gut von iOS und Android kopiert

Microsoft hat am Mittwoch Abend im Rahmen des Windows Phone Summit erstmals sein neuestes Smartphone-Betriebssystem Windows Phone 8 präsentiert. Man zeigte keine konkreten Funktionen, kündigte jedoch die wichtigsten Änderungen der neuesten Version an. So werde Windows Phone 8 erstmals Teile des Quellcodes mit dem ebenfalls im Herbst erscheinenden Windows 8 teilen.