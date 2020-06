Windows Phones: App an Datenleck Schuld

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass immer mehr User ungewöhnlichen Datenverbrauch ihrer Windows Phone 7 Geräte bemerkt haben. So wurde in verschiedenen Blogs und Foren bekannt, dass pro Tag bis zu 50 MB geladen wurden, ohne dass dies vom User in irgendeiner Form veranlasst wurde. Microsoft hatte angekündigt das Problem zu untersuchen und gab heute gegenüber der FUTUREZONE bekannt, dass es sich bei dem ungewöhnlichen Datentransfer nicht um ein Problem des Betriebssystems, sondern um das einer Applikation handelt.

Microsoft stehe bereits in Verbindung mit dem App-Entwickler und untersuche, wie das Problem gelöst werden könne. Microsoft Österreich wollte auf Anfrage der FUTUREZONE nicht bekannt geben, welche Applikation betroffen ist. In Österreich seien derzeit ohnehin keine Fälle bekannt und man wolle die Sache zuerst mit dem Entwickler besprechen, so der Konzern. Micrsoft gab auch keine Empfehlung ab, wie sich betroffene Kunden außerhalb Österreichs verhalten sollen. Jenen bleibt als ersten Schritt wohl nur die Rücksetzung auf Werkseinstellungen beziehungsweise das Deinstallieren sämtlicher manuell installierter Applikationen.

