WWDC 14: Was von Apple zu erwarten ist

Am Montag startet in San Francisco Apples WorldWide Developers Conference. Im Mittelpunkt werden neue Versionen der Betriebssysteme OS X und iOS stehen.

Die Aufbauarbeiten für die WWDC sind bereits im vollen Gange. Zahlreiche US-Medien, darunter The Verge und Mashable , veröffentlichten bereits Fotos von den Bannern, die im Konferenzgebäude in San Francisco angebracht werden. Auf ihnen werden neue Versionen der Betriebssysteme OS X und IOS angekündigt. Was aber ist genau zu erwarten?

iOS 8

Apple

iWatch

Mit revolutionären Neuerungen ist bei der neuen Version von Apples mobilenBetriebssystem nicht zu rechnen. Wahrscheinlich ist, dass Apple seine Fitness- und Gesundheitsplattform Healthbook präsentiert, mit der sich Gesundheitsdaten verwalten lassen. Screenshots der Fitness-App, die sich visuell an Passbook orientiert, sind bereits vor zwei Monaten im Netz aufgetaucht . Healthbook soll auch auf künftigeGeräten, etwa der bereits seit längerem kolportierten, abgestimmt sein.

Weitere Änderungen dürften Apple Maps betreffen, das etwa Daten von öffentlichen Verkehrsanbietern aus den USA integrieren könnte. Auch iOS-Versionen der Programme TextEdit und Preview dürften in dem Update enthalten sein.

Ebenfalls wahrscheinlich ist die bereits vor einem Monat kolportierte Integration des Musikdienstes Shazam in das mobile Betriebssyste. Apples Sprachassistent Siri könnte dann auch Songs erkennen.

Ein Splitscreen-Modus, der es erlaubt zwei Apps gleichzeitig zu verwenden, dürfte in iOS 8 noch nicht enthalten sein. Das behauptete zumindest Brian Chen von der „ New York Times am Freitag in einem Tweet.

Im Gespräch ist laut 9 to 5 Mac auch eine eigene App für iTunes Radio sowie ein neues Feature, dass es erlaubt, iPads als externen Monitor für Mac-Notebooks zu verwenden.

So gut wie sicher ist , dass Apple, wie vor kurzem berichtet, Schnittstellen zur Heimautomatisierung zur Verfügung stellen wird. Ob es sich dabei um ein einheitliches Kontroll-Interface für vernetzte Haushaltsgeräte und –Anwendungen handeln wird, ist hingegen offen. Ein Bericht bei GigaOm deutet darauf hin, dass sich Apples Smart-Home-Pläne eher auf ein Zertifizierungsprogramm beschränken.