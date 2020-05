WWDC: Neue Töne in Apples Musikgeschäft erwartet

Apple will 14 Jahre nach dem ersten iPod-Player die Initiative im Musik-Geschäft zurückgewinnen. Bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC wird der Startschuss für einen neuen Musik-Streamingdienst erwartet, der Rivalen wie Spotify, Deezer oder Napster herausfordern soll.

Nach Informationen aus der Musikbranche plant Apple ein Abo-Service in mehreren Ländern. Das bisher nur in den USA verfügbare iTunes Radio solle verbessert und ebenfalls international nutzbar werden. Die Musik-App auf Apples iPhones solle zur zentralen Schaltstelle für alle Angebote werden. Die Apple-Musik soll nicht nur für Nutzer von hauseigenen Geräten erreichbar sein, sondern auch auf dem rivalisierenden Android-System von Google. Apple knüpft damit an die iTunes-Tradition an: Der Musikplayer iPod und die dazugehörige Software wurden einst auch erst richtig erfolgreich, nachdem Apple sie für Nutzer des konkurrierenden Betriebssystems Windows von Microsoft geöffnet hatte.