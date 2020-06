Xbox One: Fünf Millionen Stück ausgeliefert

Nach Angaben der Marktforscher von NPD wurden von der Xbox One im März allein in den USA 311.000 Stück verkauft. Damit sei die Konsole weit erfolgreicher als das Vorgängermodell Xbox 360, so der Softwarekonzern. Zu den Absätzen beigetragen hat auch der Xbox-One-Exklusivtitel Titanfall, der am 11. März veröffentlicht wurde, und das bislang meistverkaufte Spiel für die Konsole ist.