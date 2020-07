Xiaomi Mi Note Pro: Es muss nicht immer Apple sein

Das Mi Note ist wieder einmal einer dieser Fälle, bei dem das offizielle Produktfoto mehr nach Apple aussieht als das fertige Produkt. Mit derartigen Vorwürfen sah sich der Konzern konfrontiert, als das Smartphone Anfang 2015 offiziell vorgestellt wurde. Tatsächlich hat das Mi Note aber ein sehr schönes Design, das kaum Ähnlichkeiten mit dem iPhone 6 Plus auf weist. So ist die Rückseite aus glattem Gorilla Glass 4, das recht anfällig für Fett-Schmierer ist, aber dennoch guten Halt gibt. Der Rahmen besteht aus Aluminium und ist sehr hochwertig, der Übergang zur Glas-Rückseite ist nahtlos und dank einer leichten Rundung fließend.

Beim Betriebssystem setzt Xiaomi weiterhin auf seinen Android-Ableger MIUI, der sich in puncto Design tatsächlich sehr viel Inspiration von Apples iOS holt. War es früher nur die Tatsache, dass Apps stets auf dem Homescreen landen und es keine App-Liste gibt, sind nun auch sehr viele Design-Elemente sehr nah am offensichtlichen Vorbild Apple. Besonders deutlich wird diese in den Einstellungen sowie der Kamera-App. Doch Xiaomi hat gut kopiert, denn die Bedienung gelingt flott und das Betriebssystem wirkt wie aus einem Guss.