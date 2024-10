Xiaomis neues E-Auto bricht Nürburgring-Rekord

Passend zum Start des Vorverkaufs am 29. Oktober rührt Xiaomi die Werbetrommel mit einem Rekord. Ein Prototyp des SU7 Ultra hat den Nürburgring bewältigt.

An den absoluten Rekord der Nordschleife kommt der SU7 Ultra aber nicht heran. Den hält mit 5:19.546 seit 2018 der Prototyp Porsche 919 Hybrid Evo .

Der SU7 Ultra Prototyp wurde für den Nürburgring speziell angepasst, u. a. mit einem anderen Heck- und Frontspoiler und abgestimmten Rennreifen. Aber auch in der Serienversion soll der SU7 Ultra Renn-Potenzial haben.

Er hat 3 Elektromotoren. Kombiniert ergibt das 1.548 PS . Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h findet in 1,98 Sekunden statt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 350 km/h . Durch spezielle Rennbremsen soll der SU7 Ultra von 100 km/h in 30,8 Metern zu einem vollen Stopp kommen.

Wenn der Vorverkauf in China startet, wird der Preis für den SU7 Ultra vermutlich bei umgerechnet 120.000 US-Dollar liegen. Die Standardvariante des SU7 kostet aktuell 30.700 US-Dollar in China. In Europa sind die Elektroautos von Xiaomi noch nicht erhältlich.