Yahoo: Flickr jetzt mit Sharing-Tool und App

Wie Yahoo in einem Blogeintrag ausführt, soll damit die Echtzeit-Interaktion zwischen Flickr-User gestärkt werden. Über eine Invite-Funktion in Photo Session können Bilderstrecken aufgerufen und mit ausgewählten Freunden gemeinsam betrachtet werden. Bilder können mit bis zu 10 Leuten in Echtzeit geteilt werden. Die neue Funktion ist sowohl für Computer, als auch mobile Geräte wie Smartphones und Tabletts verfügbar. Während die Funktion unter Firefox, Chrome und Safari läuft, schauen Internet-Explorer- und Opera-User derzeit aber noch durch die Finger.



Flickr-App im Android-Store

Für Android-User hat Yahoo seit heute auch eine offizielle Flickr-App im Programm. Neben den offensichtlichen Foto-Ansichten will Yahoo auch mit der App den Social Media Aspekt stärken. Fotos können mit den gewünschten Privatsphäre-Einstellungen auf Flickr, aber auch auf Twitter, Facebook und Tumblr gepostet werden. Ebenfalls inkludiert ist eine In-App-Funktion, die das Voreinstellen der integrierten Kamera für Schnappschüsse erlaubt. Bilder können über zehn vorhandene Filter vor dem Hochladen bearbeitet werden.

