Youtube testet ein neues Webseiten-Design

Youtube testet ab sofort unter dem Projektnamen "Cosmic Panda" ein neues Design. Nachdem bereits zahlreiche andere Google-Dienste wie etwa der Kalender eine neue Oberfläche erhalten haben, wurde jetzt auch das Design des Videoportals an das neue Thema angepasst. Der Hintergrund der Videos ist nun schwarz unterlegt und die Titelzeile ist, ebenso wie der Name des Uploaders, nach unten gewandert. Dort kann nun auch die Größe des Videos in vier Stufen im Browser bestimmt werden.

Verbindung zu Google+ fehlt noch

Das Layout der neuen Youtube-Oberfläche ist deutlich aufgeräumter und kann auch auf großen Bildschirmen, wie etwa dem eines Fernsehers, genutzt werden. Damit ähnelt es sehr stark Leanback, der angepassten Youtube-Benutzeroberfläche für Fernseher, die vor knapp einem Jahr eingeführt wurde. Bislang kommen nur Nutzer von Google Chrome in den Genuss aller Features von Cosmic Panda. Dort läuft das derzeit ausgewählte Video in einem kleinen Fenster innerhalb des Browsers weiter, wenn der Nutzer zwischen Channel oder Playlisten wechselt. Auffällig ist allerdings, dass sowohl eine Integration von Google+ als auch die neue Navigationsleiste, die jetzt auf allen Google-Diensten zu finden ist, fehlen.