Zeiss Cinemizer OLED: Virtual Reality mit Kabelsalat

Die Farben wirkten, trotz AMOLED-Technologie, in der Standard-Einstellung meist etwas blass, über die recht umfangreichen Einstellungen ließ sich das aber rasch wieder korrigieren. Die Helligkeit ist in der Standard-Einstellung jedoch gut gewählt, höhere Werte strengten im Test recht rasch die Augen an. Für ein ungewohntes Gefühl sorgte auch die Verwendung des Head-Trackers. Die Eingabe wurde gut und sehr präzise angenommen, ein Tool von Zeiss erlaubt die Kalibrierung. In Shootern wie Crysis 2 oder Battlefield 3 kam es zu etwas kuriosen Erlebnissen, da man auch trotz Headtracker weiterhin eine Maus zur Steuerung benötigt. Die Bewegungen werden sehr genau umgesetzt, möchte man nach hinten blicken, muss man den Kopf tatsächlich um 180 Grad drehen. Wirklich Sinn macht der Headtracker wohl nur in Spielen, bei denen die Mausbewegung lediglich die Perspektive verändert, beispielsweise Flugsimulatoren, Rennspiele oder jene in die das Zeiss-SDK integriert wurde.