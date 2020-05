Zoo Tycoon im Test: Dafür braucht es keine Xbox One

Mit drei Spielmodi will Zoo Tycoon diese Missstände schmälern. Im freien Modus gibt es unendlich Geld und keine Ziele, die erfüllt werden müssen. Allerdings gibt es sogar in diesem Modus ein Gebäudelimit – man kann also nicht den gigantischen Zoo seiner Träume bauen. Und die umständliche Steuerung wird auch mit unendlich Geld nicht erträglicher.

Im Herausforderungsmodus startet man von null mit beschränkten Geldmitteln und muss Aufgaben innerhalb eines Zeitlimits erfüllen. Das kann schon herausfordernd sein, vor allem wenn man wegen des umständlichen Menüs und der verkorksten Steuerung nicht das Vieh oder Gebäude findet, das betreut oder gebaut werden soll. Im Kampagnen-Modus wechselt man den Zoo, wenn eine bestimmte Anzahl an Herausforderungen gemeistert wurde.