ZTE Grand X Max+: Gut getarntes 200-Dollar-Phablet

Auf den ersten Blick erinnert das Grand X Max+ an den Blackberry Passport, auch wenn es mit 162 mal 83 Millimetern keine quadratische Form hat. Das Gewicht von 172 Gramm ist gut verteilt, es fühlt sich angenehm leicht an, zumindest in Anbetracht der Größe. Mit 7,9 Millimeter ist es recht schmal und passt gut in die Hosentasche. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, die Rückseite wurde jedoch mit Glas versehen. Das fühlt sich zwar angenehm an, die Rückseite war so aber binnen kürzester Zeit mit Fingerabdrücken und Schmierern versehen.