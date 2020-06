Zwiespältige Bilanz: Windows 8 im Test

Touch und Maus mit Tücken

Microsofts nobler Ansatz, die Bedienung sowohl mit Touch, aber auch mit der Maus zu ermöglichen, erweist sich in der Umsetzung allerdings als Tücke. Denn Microsoft hat sich in der nun vorliegenden Version von Windows 8 entschieden, das Aufrufen elementarer Funktionen per Maus oder Touch unterschiedlich zu gestalten. Um zur Einblendung des gewohnten Windows-Icons zu gelangen, mit dem man früher Programme, Dokumente und andere häufig verwendete Funktionen aufrufen konnte, muss der Mauszeiger in die linke untere Ecke bewegt werden. Dort erscheint das neue, abgespeckte Hauptmenü, das neben dem Windows Start-Button noch die Funktionen "Suche", "Teilen", "Geräte" und "Einstellungen" beherbergt.

Langjährige Windows-User werden in der Touch-Variante zunächst wohl verzweifeln. Tippt man die untere linke Ecke an, passiert nämlich genau gar nichts. Denn Microsoft sieht für die Touch-Bedienung vor, dass man mit dem Finger vom rechten Bildschirm-Rand nach links wischt. In der Praxis funktioniert die Wischbewegung leider nicht immer. So kommt es immer wieder vor, dass man statt der Menü-Einblendung den App-Stream verschiebt.

Der Desktop ist tot - es lebe der Desktop

Ein Klick auf das Start-Icon führt verzweifelte Windows-User endlich auf den bekannten Desktop, der in der Vorversion im Stil von Windows 7 gehalten ist. Das Aufatmen wird allerdings nur kurzer Dauer sein. Klickt man unten wie gewohnt auf das Start-Icon landet man sofort wieder auf der neuen Oberfläche mit den Metro Style Apps. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden besorgte Väter und Mütter ihre Kinder anrufen und um Hilfe bitten. Da es sich um die Entwickler-Vorabversion handelt, könnte Microsoft dies aber noch ändern. Bleibt Windows 8 auch in der Business-Version so wie es ist, können sich EDV-Abteilungen auf überlastete Hotlines gefasst macht.