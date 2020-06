23andMe gibt Gendaten an Pharmaunternehmen weiter

Pfizer und 23andMe haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. 23andMe hat die DNA von 10.000 Freiwilligen, die am Reizdarmsyndrom leiden, für Pfizer entschlüsselt. In Kürze soll ein ähnliches Projekt mit 5.000 Lupus-Patienten starten.

Wieviel Geld 23andMe durch die Freigabe der Gendaten von Pfizer bekommt, ist nicht bekannt. 23andMe wurde 2006 gegründet und macht bisher keinen Gewinn. Der Spucktest zum Bestimmen der DNA kostet 99 US-Dollar.