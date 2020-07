3,2 Gigapixel-Kamera von Behörden genehmigt

Die aus 189 Bildsensoren bestehende Kamera soll knapp 6 Millionen Gigabyte an Daten pro Jahr erzeugen - das entspricht der Datenmenge einer herkömmlichen 8 Megapixel-Kamera, mit der ein volles Jahr 800.000 Fotos pro Tag geschossen werden. Die Konstrukteure der Kamera hoffen durch diese Technologie neue Erkenntnisse über den Aufbau des Universums sowie dunkler Materie und dunkler Energie zu erlangen. Der Bau der Kamera soll laut Plan 2014 beginnen, bereits jetzt wird am Hauptspiegel, der einen Durchmesser von 8,4 Metern haben soll, gearbeitet. Auch am geplanten Standort in Cerro Pachón in Nordchile wurde bereits mit den Vorbereitungen begonnen.