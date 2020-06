3-D-Drucken mit Schokolade

Bislang kamen bei 3-D-Druckern vorwiegend Plastik und Metall zum Einsatz. Wissenschaftler der University of Exeter haben nun einen 3-D-Drucker entwickelt, mit dem sich dreidimensionale Objekte aus Schokolade herstellen lassen, heißt es in einer Aussendung (plus Video) des britischen Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Exakte Temperatursteuerung

Beim 3-D-Druck werden Materialien von einer digitalen Designvorlage ausgehend Schicht für Schicht aufgetragen. Die Entwicklung des Gerätes habe die Wissenschaftler vor Herausforderungen gestellt, so die Aussendung. Schokolade sei kein einfach zu bearbeitendes Material. Beim Druck sei eine exakte Steuerung der Temperatur erforderlich. Für den 3-D-Druck mit Schokolade musste deshalb ein neuartiges Kontrollsystem entwickelt werden.

Einsatz im Online-Handel

Die Wissenschaftler arbeiten auch an einer leicht zu handhabenden Software zum Entwurf der digitalen Vorlagen für den süßen 3-D-Druck, hieß es weiter. Der 3-D-Drucker könnte etwa im Online-Handel zum Einsatz kommen. Kunden könnten ihre eigenen Designvorlagen für ihre Schokolade-Kreationen entwerfen, die dann von den Händlern ausgedruckt und geliefert werden.

Laut der BBC haben bereits mehrere Händler Interesse an dem Drucker signalisiert. Die Forscher wollen rund um den Schokoladedrucker auch eine Online-Community initiieren, in der nach dem Vorbild von Thingiverse - einer Tauschplattform für digitale Designvorlagen - Entwürfe für Schokoladekreationen mit anderen geteilt werden können.