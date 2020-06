Airbus entwickelt Weltraum-Spektrometer für ESA

Das Copernicus-Programm zur Erd- und Umweltbeobachtung besteht aus diversen Satelliten, die in den kommenden Jahren nach und nach ins All geschossen werden sollen. Am nächsten Donnerstag startet der erste, Sentinel-1A. Der Satellit hat ein High-Tech-Radar an Bord, das die Oberfläche des Planeten bei allen Wetterlagen abtasten kann. Das dient wissenschaftlichen Zwecken, etwa der Erfassung der Eismassen an den Polen. Die Daten können laut ESA aber bei Naturkatastrophen wie Überflutungen auch die Hilfsarbeit von Rettungskräften unterstützen.

Teile von Sentinel-1A wurden vom österreichischen Weltraumtechnik-Unternehmen RUAG Space geliefert, darunter weltraumtaugliche GPS-Empfänger und eine mehrlagige Thermoisolation.

Sentinel-1A wird im kommenden Jahr durch den baugleichen Schwester-Satelliten Sentinel-1B ergänzt, der die Radarmission vervollständigt. Die Sentinels 2 bis 4 liefern zusätzlich unter anderem hochauflösende Kameraaufnahmen der Erdoberfläche sowie Messungen der Temperatur und Farbe der globalen Meeresoberflächen.