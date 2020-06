Airlander: Neuartiges Fluggerät vorgestellt

Das britische Unternehmen Hybrid Air Vehicles Ltd (HAV) stellte am Freitag in einem Hangar im englischen Cardington den ersten Prototypen des wohl derzeit längsten Fluggeräts der Welt der Öffentlichkeit vor, berichtet der britische „Telegraph". Der HAV Airlander 304, ist mehr als 91 Meter lang, 43,5 Meter breit und 26 Meter hoch und kann nach Angaben des Herstellers bis zu drei Wochen unbemannt (fünf Tage bemannt) in der Luft bleiben.