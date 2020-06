AIT: “Es geht uns besser, aber noch nicht gut genug”

Das AIT ( Austrian Institute of Technology), die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung Österreichs, zog am Dienstag Bilanz über das Geschäftsjahr 2013. Bereits zum sechsten Mal in Folge war das Geschäftsergebnis positiv, der Jahresgewinn belief sich auf 2,3 Millionen Euro. Die externen Erlöse, die im Zuge von Auftragsforschung und Kooperationen erzielt werden, legten im Vergleich zum Vorjahr um zwei Millionen Euro zu. Die erwirtschafteten Gelder sollen in die zahlreichen Forschungsprojekte des AIT fließen, auch für die kommenden Jahre wird ein ausgeglichener Haushalt erwartet.