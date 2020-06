AIT präsentiert Forschung von Akku bis Photovoltaik

Die Gebäude am AIT-Gelände sind modern und - zumindest im Fall des Bürogebäudes - mit im optimalen Winkel angebrachten Photovoltaik-Elementen und Pflanzen als Passivhäuser realisiert. Einigen Fassaden wurde mit bunten Farbelementen etwas mehr Pep gegeben. Die Labors selbst sind zum Großteil garagenartig angelegt. Rolltore sorgen für optimalen Zugriff und die Forschungsräumlichkeiten bieten ausreichend Platz, sowohl was die Fläche als auch was die Höhe betrifft. Im Photovoltaiklabor wird an Solarzellen geforscht, sowohl im Silizium- als auch im Dünnschicht-Bereich. Mit verschiedenen Gerätschaften können die Zellen hier geprüft werden, ein Hagel-Simulator etwa testet, ob die Elemente mechanischen Belastungen extremer Wettersituationen gewachsen sind. Auch der Betrieb von Solar-Kraftwerken ist Teil der Forschungsarbeit des AIT auf diesem Gebiet.

Im nächsten Labor arbeiten Forscher daran, die Stromnetze der Zukunft im kleinen Maßstab nachzubilden. Hier soll vor allem die Frage geklärt werden, wie die intelligenten Stromnetze, die der zunehmende Trend zu erneuerbaren Energien erforderlich macht, möglichst robust angelegt werden können. Dazu wird praktisch jede Netzkomponente mit Elektronik ausgestattet, die Informationen über den Zustand weiterleiten kann. Im Batterie-Labor des AIT werden die Lithium-Ionen-Akkus der Zukunft getestet. Hier gibt es die Möglichkeit, verschiedene Materialien zu Zellprototypen zusammenzusetzen und diese zu testen, um sicherzugehen dass sowohl die Leistungsdaten als auch die Sicherheit den gewünschten Anforderungen entsprechen.