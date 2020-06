Ankick zur Fußball-WM mit Exoskelett-Unterstützung

Das "Walk Again Project" soll mit hoher öffentlicher Aufmerksamkeit die Fähigkeiten von Technologie in der Medizin demonstrieren. Ein gelähmter Teenager soll sich mittels eines Elektrosensor-Helms und eines Exoskeletts aus seinem Rollstuhl erheben und den zeremoniellen Ankick der Fußball-WM in Brasilien durchführen. Um das zu vollbringen, arbeiteten Universitäten und Institute aus Brasilien, Deutschland der Schweiz und den USA zusammen.

Gesteuert wird das Exoskelett durch Gehirnsignale, die mittels dünnen und flexiblen Sensoren in einem Schaumstoffhelm gemessen werden. Dieser Helm wurde per 3D-Druck von der Colorado State University gefertigt. In einem Video zeigt die Universität den Herstellungsprozess.