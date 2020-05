Apollo 8: NASA feiert historischen Schnappschuss der Erde

Denn wie auch aus einem bereitgestellten Video, das Audioaufnahmen des Moments festhält, ersichtlich wird, dürften die Fotoaufnahmen völlig zufällig entstanden sein. So führte Frank Borman, der Apollo 8 zu dem Zeitpunkt steuerte, ein Manöver durch, um die Kapsel neu auszurichten, als Bill Anders, dem das berühmte Foto später gelingen sollte, die Erde im dunklen All auftauchen sah.

Die folgenden Dialoge sind amüsant zu hören. Denn wie bei einem Familienausflug bricht Hektik aus. Die Farbfilmkamera muss zunächst gefunden werden, dann scheint das Sujet bereits verloren, während es in einem anderen Fenster wieder auftaucht. Astronaut Jim Lovell, der die Kamera Anders gereicht hat, will das Foto dann selber schießen, doch Anders bewahrt die nötige Ruhe, nimmt noch ein paar Einstellungen an der Kamera vor und macht schließlich mehrere Fotos von der aufgehenden Erde.