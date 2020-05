Apple patentiert eingebauten Herzmonitor

Die Anmerkung, dass der Herzmonitor auch in einem Zubehör, wie einem Headset oder Kopfhörern verbaut sein kann, nährt neue Spekulationen, wonach Apple den noch jungen Smartwatch- bzw. Wearables-Markt tatsächlich aufmischen will. Schon 2013 war erwartet worden, dass Apple mit dem bereits gesicherten Markennamen iWatch auf den Markt kommen würde. Wie auch in der Vergangenheit, dürfte sich Apple den Einsteig allerdings gut überlegt haben und könnte einmal mehr mit einer überzeugenden Umsetzung und neuen Features punkten.

Neben dem offensichtlichen Gesundheits- und Fitness-Aspekt, der durch einen derartigen Herzmonitor abgedeckt wird, könnte Apple einen derartigen Sensor aber auch als Sicherheitsfeature für seine Geräte nutzen. So ist im Patentantrag auch zu finden, dass das elektronische Gerät von der Messung der Herzaktivitäten auf den autorisierten User schließen könne. Nachdem Apple bereits beim iPhone 5S mit einem eingebauten Fingerprint-Sensor vorgeprescht ist, könnte dies zukünftig eine weitere Möglichkeit werden, um User eindeutig zu identifizieren, ohne Passwörter verwenden zu müssen.