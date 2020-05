Arianespace peilt Rekord bei Raketenstarts an

Das europäische Raumfahrtunternehmen Arianespace will in diesem Jahr so viele Raketen ins All schicken wie nie zuvor. Ziel sei es, den 2012 aufgestellten Rekord von zehn Starts zu brechen, teilte Arianespace am Dienstag in Paris mit. Neben sechs Schwerlastträgern vom Typ Ariane 5 wolle man vier mittelgroße Sojus- sowie zwei kleinere Vega-Raketen abheben lassen. 2013 waren lediglich acht Missionen gestartet worden.