Asteroid so groß wie ein Bus flog knapp an Erde vorbei

Der Asteroid 2022 GN1 flog in den frühen Morgenstunden relativ knapp an der Erde vorbei.

Am Mittwoch um 03:02 morgens ist der Asteroid 2022 GN1 (Linz zur NASA-Datenbank) in einer Entfernung von 127.000 Kilometer an der Erde vorbeigeflogen. Das Himmelsobjekt zählt laut der NASA zu den “potenziell gefährlichen” Asteroiden, da schon kleine Veränderungen in der Umlaufbahn einen Kollisionskurs mit der Erde bedeuten würden.

Aktuell muss man sich darüber aber noch keine Sorgen machen, auch wenn der Asteroid für Weltraumverhältnisse der Erde relativ nah gekommen ist. Seine Entfernung betrug in etwa ein Drittel der Distanz zwischen Erde und Mond.

So groß wie ein Bus

Laut NASA ist 2022 GN1 zwischen 7,2 und 16 Meter groß und hat damit in etwa die Ausmaße eines Linienbusses. Seine Geschwindigkeit beträgt etwa 55,500 Kilometer pro Stunde.

Das Virtual Telescope Project hat den Vorbeiflug auf seinem YouTube-Kanal live gestreamt, hier kann man das Event nachschauen.