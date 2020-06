Astronauten bereiten ISS für Anlegen neuer Raumschiffe vor

Zwei US-Astronauten sind am Sonntag zum dritten Außeneinsatz ins All ausgestiegen, um die Internationale Raumstation auf das künftige Andocken neuer Raumschiffe vorzubereiten. Bei den auf knapp sieben Stunden angesetzten Montagearbeiten sollten Barry Wilmore und Terry Virts rund 120 Meter Kabel verlegen. Zudem sollten sie neue Antennen anbringen, die das Navigieren beim Anfliegen der Station erleichtern.

Die Amerikaner hatten die Arbeiten bei zwei früheren Außeneinsätzen begonnen und dabei unter anderem Stecker und Adapter montiert. Am vorigen Mittwoch hatte sich beim Wiedereinstieg in die ISS eine winzige Menge Wasser im Helm von Virts gebildet. Dies hing nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit Restwasser im Kühlsystem des Raumanzuges zusammen, das beim Druckaufbau in der Luftschleuse kondensierte. Die Behörde kam aber zu dem Schluss, dass das kein Problem darstelle und die Systeme in Virts' Anzug bestens funktionierten.