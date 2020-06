„Auch Google könnte Strom verkaufen“

futurezone: „Energy 2050“ war das diesjährige Thema bei der VERBUND-Energiekonferenz in Fuschl. Ich will gar nicht so weit in die Zukunft sehen, wie stellen Sie sich die Smart-City 2025 vor?

Wolfgang Anzengruber: Da gibt’s viele Aspekte. Der Teil der erneuerbaren Energie wird drastisch steigen, aber nicht nur im Bereich der klassischen Stromversorgung, sondern auch im Wärmebereich bei Gebäuden; dort werden viel höhere Wirkungsgrade erreicht. Die Kommunikation der Verbraucher mit dem Energieanbieter wird enger vernetzt sein, Stichwort Smart Meters. Es wird einen großen Anteil von Elektrofahrzeugen geben und es wird der Anteil der eigenen Autos zurück gehen.

Es werden Menschen auf ihr eigenes Auto verzichten?

Das Car- bzw. Transport-Sharing wird stärker ausgeprägt sein. Vielleicht in jene Richtung, dass nicht das Mobilitätsmittel, also das Auto im Vordergrund steht, sondern die Mobilität. Ich will von A nach B kommen und das will ich möglichst bequem, günstig und einfach. Das wird die Welt werden.

Würde das nicht das Ende des Individualismus bedeuten? Ich könnte theoretisch auch mit dem Zug fahren, fahre aber mit dem Auto, weil ich flexibel sein will und der städtische Verkehr nicht so prächtig funktioniert. Ich komme nicht überall ganz gemütlich hin.

Ich glaube nicht, dass der Individualverkehr zurückgehen wird, die individuelle Mobilität hat uns sehr viel gebracht. Wir sind beweglicher und weltoffener geworden. Es wird – und da setze ich auf die nächste Generation – nicht nur das Auto oder der Typ des Autos im Vordergrund stehen, sondern die Verfügbarkeit. Man wird sich künftig relativ einfach an Knotenpunkten ein Fahrzeug nehmen können. So ähnlich wie heute die Bank-Infrastruktur funktioniert. Früher musste man zu seiner Hausbank gehen, heute hat man an allen Ecken einen Bankomat.