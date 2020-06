Auf komplizierten Wegen wird's für Wellen wieder einfach

Wie Rotter betont, hatte man Anderson zu Beginn nicht ernst genommen, als er seine Arbeit schrieb. Erst später wurden die weitreichenden Folgen des von ihm beschriebenen Effekts erkannt. Denn die Wellenausbreitung in ungeordneten Medien tauche in vielen verschiedenen Gebieten der Wissenschaft auf, hebt Rotter hervor und verweist zum Beispiel auf die Ausbreitung von seismischen Wellen im Erdinneren oder von (Scheinwerfer-)Licht in Nebel. "Mit einem besseren Verständnis und insbesondere mit einer Steuerung dieser Phänomene wird noch sehr viel zu holen sein in den nächsten Jahren", so der Wissenschafter.